Копирайтер Контент-менеджер

О себе:

* контент-менеджер с июня 2019 - по настоящее время (публикация готовых статей на сайт на Вордпресс, подбор фото, видео по теме, создание и прописка title, alt, заголовков и т.п. к фото, ссылкам, редактура фото (подгон размера, уникализация, небольшие правки в Фотошоп), перелинковка, создание ссылок Грид;

* копирайтер с 2017 г. В основном — Адвего, портфолио https://yadi.sk/d/YgQc8V1R3QCM54, есть опыт публикации новостей;

* высшее образование, высокий уровень грамотности;

* на данный момент нахожусь в декретном отпуске, время для работы есть ежедневно.