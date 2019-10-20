TatianaPrem

Татьяна TatianaPrem

 
40 летБеларусь/Могилев
6 лет на фриланс-бирже
Была
16 дней назад
Копирайтер Контент-менеджер

О себе:

* контент-менеджер с июня 2019 - по настоящее время (публикация готовых статей на сайт на Вордпресс, подбор фото, видео по теме, создание и прописка title, alt, заголовков и т.п. к фото, ссылкам, редактура фото (подгон размера, уникализация, небольшие правки в Фотошоп), перелинковка, создание ссылок Грид;

* копирайтер с 2017 г. В основном — Адвего, портфолио https://yadi.sk/d/YgQc8V1R3QCM54, есть опыт публикации новостей;

* высшее образование, высокий уровень грамотности;

* на данный момент нахожусь в декретном отпуске, время для работы есть ежедневно.

WordPressPhotoshopСтатьи для сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
youwan
Илья 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$39
10 баллов
4 года назад
Рерайт + постановка контента на сайт (cms Wordpress) по ТЗ
Татьяна отлично справилась. Все рекомендации учтены, приятна в общении, правки внесены очень быстро.
Илья — ответственный заказчик, дает понятное техзадание, по возникающим вопросам подробно консультирует. С ним реально договориться по удобным срокам, оплачивает выполненную работу четко. В целом с ним приятно работать, человек адекватный, относится к исполнителю по-человечески.
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