Копирайтер Контент-менеджер
О себе:
* контент-менеджер с июня 2019 - по настоящее время (публикация готовых статей на сайт на Вордпресс, подбор фото, видео по теме, создание и прописка title, alt, заголовков и т.п. к фото, ссылкам, редактура фото (подгон размера, уникализация, небольшие правки в Фотошоп), перелинковка, создание ссылок Грид;
* копирайтер с 2017 г. В основном — Адвего, портфолио https://yadi.sk/d/YgQc8V1R3QCM54, есть опыт публикации новостей;
* высшее образование, высокий уровень грамотности;
* на данный момент нахожусь в декретном отпуске, время для работы есть ежедневно.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Наполнение сайта (поломки электроинструмента,124 просмотра
- Наполнение сайта статьями (поломки смартфонов)138 просмотров
- Наполнение сайтов (обзоры, вордпресс)125 просмотров
- Наполнение сайта на огородную тематику (вордпресс)105 просмотров
Отзывы заказчиков
$39
10 баллов
4 года назад
Татьяна отлично справилась. Все рекомендации учтены, приятна в общении, правки внесены очень быстро.
Ответный отзыв
Илья — ответственный заказчик, дает понятное техзадание, по возникающим вопросам подробно консультирует. С ним реально договориться по удобным срокам, оплачивает выполненную работу четко. В целом с ним приятно работать, человек адекватный, относится к исполнителю по-человечески.