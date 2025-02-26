Требуется зарегистрировать сайт в каталогах, используя предоставленное краткое описание и базу сайтов. Ожидается заполнение ~300 каталогов за 1 месяц. По практике, регистрация 5-10 сайтов занимает 1 час.
Написание отзывов для сервиса для стримеров (20 штук)
📌 Цель: Создать правдоподобные, живые и органичные отзывы, которые вызывают доверие у читателей и подталкивают их к регистрации и использованию платформы.
📌 Формат:
• Длина отзыва: 2-5 предложений.
• Стиль: дружелюбный, живой, но без чрезмерного восторга. Должно выглядеть как настоящий пользовательский опыт.
• Язык: русский и английский
📌 Ключевые моменты, которые можно включить:
✅ Личный опыт: как узнал(-а) о платформе, почему решил(-а) попробовать.
✅ Удобство: что понравилось в интерфейсе и функционале.
✅ Эмоции: что вызвало удовольствие или удивление.
✅ Преимущества: чем сервис отличается от конкурентов.
✅ Финансовая сторона: насколько удобны платежи/выводы.
✅ Качество аудитории: если отзыв от блогера – можно упомянуть, что аудитория реагирует на сервис положительно.
📌 Чего избегать:
❌ Слишком очевидной рекламы (например, “Это лучший сервис, регистрируйтесь прямо сейчас!”).
❌ Шаблонности – отзывы должны звучать естественно.
❌ Перегруженности техническими деталями – отзыв должен быть простым и понятным.
❌ Отрицательных моментов – если нужно упомянуть минус, пусть он будет не критичным и с позитивной подачей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Наполнение сайтов8 заявокЗакрытмесяц назад
- $10
Требуется разместить положительный отзыв на Авито. Необходимо провести короткую переписку и оставить комментарий на следующий день. Обязательно наличие аккаунта на Авито старше 2 месяцев. Цену укажите самостоятельно.Наполнение сайтов26 заявокЗакрытмесяц назад
- $250
Ищется специалист по сбору, обработке и анализу данных с последующим прогнозированием. Задача включает работу с большим объемом информации и подготовку таблицы Excel на украинском языке. Оплата обсуждена.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $10
Требуется оставить 20 отзывов на выбранные платформы: Яндекс Карты, 2ГИС или Google Maps. Все необходимые ссылки будут предоставлены в личном диалоге. Задача требует внимательности и соблюдения инструкций.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
- $4
Ищется кресло с высотой сиденья 39-43 см, глубиной 44-48 см и высотой спинки около 70-75 см. Требуются регулируемые подлокотники и максимальное количество регулировок. Подходящие типы: эргономичное, детское/подростковое или геймерское.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $20
Требуется написать небольшой отзыв для наполнения сайта. Все детали будут обсуждены в чате. Моментальная оплата за выполнение задания. Ответы на вопросы будут даны в порядке очереди.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо собрать базу из 150 телеграм-каналов по определённым критериям. Идеальный кандидат должен разбираться в телеграм-каналах и их показателях, а также иметь опыт работы с аналитическими сервисами. Оплата договорная через Usdt. Возможность долгосрочного сотрудничества при качественном выполнении задания.Наполнение сайтов11 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется заполнение товарами существующего интернет-магазина автозапчастей на платформе Opencart. Работа без жестких дедлайнов, разумная оплата. Подходит даже новичкам, если у вас есть базовые знания о строении автомобиля. Опыт в данной сфере будет преимуществом.Наполнение сайтов13 заявокЗакрытмесяц назад
- $300
Требуется специалист по посевам в Telegram для подбора релевантных каналов, ведения коммуникации, аналитики и составления отчетов. Необходимо указывать ссылки на кейсы или портфолио. Оплата обсуждается.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $200
Необходимо выложить готовое объявление на Авито в сфере услуг косметологии. Объявление должно провисеть 3-5 дней. Убедитесь, что аккаунт подтвержден, чтобы размещение было бесплатным. Также нужно подключить CRM-систему для удаленного приема заявок. Оплата производится сразу после выполнения задания.Наполнение сайтов5 заявокЗакрытмесяц назад