Оставить 20 отзывов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки42 просмотра

Необходимо оставить 20 отзывов. На конкретное место. Можно "Яндекс карты" "2ГИС" "Google maps"

Все обходимые ссылки прикрепилю в личном диалоге

2ГИСGoogle MapsНаписание отзывовЯндекс Карты
2 месяца назад
guest_1740297261520
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ilyaboss10listru
Илья 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
$10
10 дней

Заявки фрилансеров

Юра
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
ilyaboss10listru
Илья 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад