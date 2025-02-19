Геймдев-платформа Edvice ищет контент-менеджера со свободным английским для наполнения сайтов. Обязанности включают составление контент-плана, создание контента и написание текстов для лендингов. Удаленная работа с гибким графиком и оплачиваемыми отпусками. Требуется английский от С1, интерес к контенту и внимательность к деталям.