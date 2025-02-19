Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах

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Закрыт75 заявок1792 просмотра

Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах (200 Р) и Авито (120 Р). Можно выполнить одно задание или оба. Необходим аккаунт Яндекс Карт от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации, когда отзыв станет виден.

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
2 месяца назад
Vichkaaa
28 лет
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8 часов назад

Заявки фрилансеров

Олена
 
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3 дня назад
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Влад
 
21 год
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2 месяца назад
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Станіслав
 
21 год
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Леонид
 
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Сэм
 
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Артур
 
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Даниил
 
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месяц назад
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Кира
 
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Мирослава
 
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Амина
 
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Дарья
 
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Арсений
 
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Сергей
 
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Арина
 
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Максим
 
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Исмаил
 
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Софья
 
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месяц назад
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Дарья
 
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год в сервисе
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Виктория
 
37 лет
6 лет в сервисе
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Вероника
 
19 лет
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Юра
 
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2 месяца в сервисе
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Ангелина
 
21 год
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2 месяца назад
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Кирилл
 
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Рафиз
 
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месяц назад
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Наталья
 
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2 месяца назад
2 месяца назад
Галина
 
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год в сервисе
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14 дней назад
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Александр
 
25 лет
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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Егор
 
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Баянсулу
 
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Екатерина
 
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месяц назад
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Вероника
 
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Татьяна
 
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Никита
 
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София
 
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Евгения
 
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месяц назад
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Виктор
 
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Антон
 
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