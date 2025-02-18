Контент-менеджер для геймдев-платформы Edvice

Геймдев-платформа Edvice ищет контент-менеджера со свободным английским. Обязанности включают составление контент-плана, участие в создании контента, написание текстов для лендингов и статей, работу с дизайнерами. Удаленная работа, гибкий график, оплачиваемые отпуска и больничные. Требования: английский от С1, интерес к созданию контента, внимательность к деталям, умение работать в команде и автономно.