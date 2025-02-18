Контент-менеджер для геймдев-платформы Edvice

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки16 просмотров

Геймдев-платформа Edvice ищет контент-менеджера со свободным английским. Обязанности включают составление контент-плана, участие в создании контента, написание текстов для лендингов и статей, работу с дизайнерами. Удаленная работа, гибкий график, оплачиваемые отпуска и больничные. Требования: английский от С1, интерес к созданию контента, внимательность к деталям, умение работать в команде и автономно.

Написание статейНаписание текстов
2 месяца назад
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Алина
 
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