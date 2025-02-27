Требуется написать 20 правдоподобных и живых отзывов для сервиса стримеров на русском и английском языках. Отзывы должны быть длиной от 2 до 5 предложений, отражать личный опыт, удобство сервиса и его преимущества. Избегать очевидной рекламы и шаблонности, отзывы должны звучать естественно и вызывать доверие у читателей.
Написать положительный отзыв на платформу авито
Все довольно просто!
Я скину вам ссылку на объявление и легкую инструкцию. На все про все займет 10 минут!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Наполнение сайтов36 заявокЗакрытмесяц назад
- $150
Требуется зарегистрировать сайт в каталогах, используя предоставленное краткое описание и базу сайтов. Ожидается заполнение ~300 каталогов за 1 месяц. По практике, регистрация 5-10 сайтов занимает 1 час.Наполнение сайтов8 заявокЗакрытмесяц назад
- $10
Требуется разместить положительный отзыв на Авито. Необходимо провести короткую переписку и оставить комментарий на следующий день. Обязательно наличие аккаунта на Авито старше 2 месяцев. Цену укажите самостоятельно.Наполнение сайтов26 заявокЗакрытмесяц назад
- $250
Ищется специалист по сбору, обработке и анализу данных с последующим прогнозированием. Задача включает работу с большим объемом информации и подготовку таблицы Excel на украинском языке. Оплата обсуждена.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $10
Требуется оставить 20 отзывов на выбранные платформы: Яндекс Карты, 2ГИС или Google Maps. Все необходимые ссылки будут предоставлены в личном диалоге. Задача требует внимательности и соблюдения инструкций.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
- $4
Ищется кресло с высотой сиденья 39-43 см, глубиной 44-48 см и высотой спинки около 70-75 см. Требуются регулируемые подлокотники и максимальное количество регулировок. Подходящие типы: эргономичное, детское/подростковое или геймерское.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $20
Требуется написать небольшой отзыв для наполнения сайта. Все детали будут обсуждены в чате. Моментальная оплата за выполнение задания. Ответы на вопросы будут даны в порядке очереди.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо собрать базу из 150 телеграм-каналов по определённым критериям. Идеальный кандидат должен разбираться в телеграм-каналах и их показателях, а также иметь опыт работы с аналитическими сервисами. Оплата договорная через Usdt. Возможность долгосрочного сотрудничества при качественном выполнении задания.Наполнение сайтов11 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется заполнение товарами существующего интернет-магазина автозапчастей на платформе Opencart. Работа без жестких дедлайнов, разумная оплата. Подходит даже новичкам, если у вас есть базовые знания о строении автомобиля. Опыт в данной сфере будет преимуществом.Наполнение сайтов13 заявокЗакрытмесяц назад
- $300
Требуется специалист по посевам в Telegram для подбора релевантных каналов, ведения коммуникации, аналитики и составления отчетов. Необходимо указывать ссылки на кейсы или портфолио. Оплата обсуждается.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт2 месяца назад