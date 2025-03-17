Веб програмист

Здравствуйте, Меня зовут Алихан. Я живу в Казахстане. Возраст 26 лет. Я работаю веб програмистом уже 1год





Личные данные

Имя: Алихан

Фамилия: Оразгали

Возраст 26 лет

Место рождения:Казахстан/Караганда

Пол: Мужской

Образование

Уровень образования: Средний

Профессиональный опыт

Должность: Веб програмист

Даты работы: Январь

Хобби и интересы

Хобби: Фотография, путешествия

Любимые книги: "Мастер и Маргарита" М. Булгакова, "1984" Д. Оруэлл

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