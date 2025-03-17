aldoh

Оразгали aldoh

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Веб програмист

Здравствуйте, Меня зовут Алихан. Я живу в Казахстане. Возраст 26 лет. Я работаю веб програмистом уже 1год


Личные данные

  • Имя: Алихан

  • Фамилия: Оразгали

  • Возраст 26 лет

  • Место рождения:Казахстан/Караганда

  • Пол: Мужской

Образование

  • Уровень образования: Средний

Профессиональный опыт

  • Должность: Веб програмист

  • Даты работы: Январь

Хобби и интересы

  • Хобби: Фотография, путешествия

  • Любимые книги: "Мастер и Маргарита" М. Булгакова, "1984" Д. Оруэлл

Контактная информация

Портфолио

Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $5от 2 дней
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