Веб програмист
Здравствуйте, Меня зовут Алихан. Я живу в Казахстане. Возраст 26 лет. Я работаю веб програмистом уже 1год
Личные данные
Имя: Алихан
Фамилия: Оразгали
Возраст 26 лет
Место рождения:Казахстан/Караганда
Пол: Мужской
Образование
Уровень образования: Средний
Профессиональный опыт
Должность: Веб програмист
Даты работы: Январь
Хобби и интересы
Хобби: Фотография, путешествия
Любимые книги: "Мастер и Маргарита" М. Булгакова, "1984" Д. Оруэлл
Контактная информация
Электронная почта:[email protected]
Телефон+77760731245
Портфолио
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Видеомонтаж
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$10/час
от $5от 2 дней
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