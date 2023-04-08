Svitlana_2023

Набір та переклад тексту ?? не дорого та вчасно! Додавання товарів на сайт!

Всім привіт!

Мене звати Світлана! Мені 33 роки. Працюю в будівельному магазині. Але в такий тяжкий час, кожну хвилину треба витрачати правильно. Вирішила спробувати щось нове і розвиватись далі.

1. Работу виконую швидко і якісно.

2. Допоможу набрати текст із рукописів/картинок/pdf-документів російською, українською, англійською мовами. 3. Роблю таблиці будь-якої складності у Word/Excel. 4. Перекладаю тексти з української на російську/англійську та навпаки. 5. Заповнюю та коригую характеристики товарів на сайтах. Працюю на результат, щоб замовник залишився задоволеним. Звертайтесь! Завжди рада допомогти.