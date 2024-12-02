Потрібна людина в Румунії для проведення продзвону

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт2 заявки10 просмотров

Зробити продзвін 10 румунських номерів. Перевірити чи там автовідповідач чи реальна людина. Продзвін потрібно зробити з румунського номеру. Деталі в переписці.

Ведение переписки
2 месяца назад
paulderden
Павло 
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Аня
 
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