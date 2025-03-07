Требуется помощь в поиске компаний, которые нуждаются в отзывах. Необходим маркетинговый анализ для определения целевой аудитории и эффективных методов работы с клиентами.
Потрібна людина в Словаччині для проведення продзвону
Зробити продзвін 11 словацьких номерів. Перевірити чи там автовідповідач чи реальна людина. Продзвін потрібно зробити зі словацького номеру. Деталі в переписці.
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