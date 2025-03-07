Потрібна людина в Словаччині для проведення продзвону

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт1 заявка5 просмотров

Зробити продзвін 11 словацьких номерів. Перевірити чи там автовідповідач чи реальна людина. Продзвін потрібно зробити зі словацького номеру. Деталі в переписці.

Ведение переписки
2 месяца назад
paulderden
Павло 
33 года
2 месяца в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Тетяна
 
35 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад