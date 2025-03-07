Требуется провести анализ видеонаблюдения в магазине с целью маркетингового исследования. Необходимо оценить взаимодействие сотрудников с покупателями, время общения, время нахождения покупателей в магазине, количество посетителей примерочных и использование обуви. Также рассматриваются дополнительные предложения для улучшения анализа.