Анализ видеонаблюдения, магазина.

1. Подходит ли сотрудник к покупателям

2. Сколько времени они общаются

3. Сколько времени покупатель находится в магазине

4. Сколько людей зашло в примерочные

5. Сколько людей померли обувь (она в коробках)

6. Убирались ли сотрудники

7. Может что то ещё предложите