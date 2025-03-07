Требуется найти ученика для репетитора, работающего с детьми 1-9 классов. У ученика начальный уровень знаний. Оплата за урок составляет 1000 рублей в час.
Анализ видеонаблюдения ai ии
Анализ видеонаблюдения, магазина.
1. Подходит ли сотрудник к покупателям
2. Сколько времени они общаются
3. Сколько времени покупатель находится в магазине
4. Сколько людей зашло в примерочные
5. Сколько людей померли обувь (она в коробках)
6. Убирались ли сотрудники
7. Может что то ещё предложите
Заявки фрилансеров
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