Анализ видеонаблюдения ai ии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт5 заявок24 просмотра

Анализ видеонаблюдения, магазина.

1. Подходит ли сотрудник к покупателям

2. Сколько времени они общаются

3. Сколько времени покупатель находится в магазине

4. Сколько людей зашло в примерочные

5. Сколько людей померли обувь (она в коробках)

6. Убирались ли сотрудники

7. Может что то ещё предложите

OpenAI
2 месяца назад
guest_1741373731308
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