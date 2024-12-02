Требуется аналитика по нише верхней одежды за последний год. Фокус на маркетплейсах Amazon, AliExpress, Etsy, Shopify, Rakuten и Mercado Libre. Необходимы данные по СНГ сегменту, включая Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет. Стоимость обсуждаемая, зависит от количества платформ и объема данных.
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Требуется найти ученика репетитору 1-9 класс (1000р в час)
уровень знаний начальный
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