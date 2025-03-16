Нужен человек для проведения маркетингового исследования (фокус-группа, выборка) на предмет тональности голоса спикера вебинара. Информация нужна для исследований и сбора информации по озвучке. Исполнителю нужно давать на просмотр видео онлайн-вебинара и фиксировать опрос респондентов по нескольким параметрам (приятность, тембр, четкость дикции).

Языки русский или украинский. Бюджет указан за пакет из 10 опросов. Среднее время опроса 1-5 минут (время на прослушивание и анализ голоса и фиксация овтетов). В случае, если результат устраивает, будет предложен оффер на больший объем работы.