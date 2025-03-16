Провести маркетинговое исследование на тональность голоса

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт3 заявки34 просмотра

Нужен человек для проведения маркетингового исследования (фокус-группа, выборка) на предмет тональности голоса спикера вебинара. Информация нужна для исследований и сбора информации по озвучке. Исполнителю нужно давать на просмотр видео онлайн-вебинара и фиксировать опрос респондентов по нескольким параметрам (приятность, тембр, четкость дикции).

Языки русский или украинский. Бюджет указан за пакет из 10 опросов. Среднее время опроса 1-5 минут (время на прослушивание и анализ голоса и фиксация овтетов). В случае, если результат устраивает, будет предложен оффер на больший объем работы.

Анализ целевой аудиторииОбработка данныхОзвучка видеоОзвучка текстовСбор данных
2 месяца назад
olegerma
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