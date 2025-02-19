Необходимо создать минус, используя готовый бит с тегами. Ожидается аналогичное музыкальное оформление, соответствующее по стилю и звучанию. Подробности и требования к звучанию будут предоставлены.
Транспонировать партию волторны Horn F на альтгорн Es
переложить рукописную вариант с транспортировкой нот для альтгорна
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