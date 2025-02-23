Необходимо выполнить сведение и мастеринг песни. Вокал записан на студии и требует обработки. Гитара может быть записана вживую или через VST, бас и барабаны также через VST. Ожидается работа с вокалом и выравнивание под метроном. Подробности и мультитрек будут отправлены после обратной связи.