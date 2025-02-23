Нужно делать Loop музыки популярных песен. (С плавным переходом)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Открыт2 заявки33 просмотра

Нужно 50 песен.

Брать популярные современные англоязычные треки, делать из их припева Loop Audio которые можно зациклить.

Переход должен быть плавным. Чтобы не было слышно скрепления.

Длинна итогового файла: 15-20 секунд.

Пожалуйста показываете пример.

Озвучка видео
22 дня назад
Дмитрий
 
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1 отзыв

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