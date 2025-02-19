Мелодия к игре

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Закрыт3 заявки16 просмотров

Нужно сочинить мелодик к достаточно динамичной игре, игра разделяется на раунды, каждый из которых может быть от 20 секунд до 2 минут

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месяц назад
suren
56 лет
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Выбранный исполнитель

Afterworks
Александр 
39 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
месяц назад
$20
1 день
Escrow
#1
Музыка и Звуки

Заявки фрилансеров

Влад
 
18 лет
год в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Afterworks
Александр 
39 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
месяц назад
#1
Музыка и Звуки
Рома
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 отзыва(-2)
месяц назад

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