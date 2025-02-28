Мелодия к игре

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Закрыт5 заявок45 просмотров

Здравствуйте, нужно сочинить две мелодии к игре, длительностью не более пару минут для одного раунда.иногда раунд заканчивается за 10 секунд иногда минуту, это следует учитывать

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месяц назад
suren
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