Сведение песни

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Закрыт8 заявок55 просмотров

Нужен человек для финального сведения и мастеринга трека. Всё почти готово — вокал записан в студии, но его нужно обработать и подровнять (возможно, порезать). Гитара будет переписана (вживую, без склеек), бас и ударные — через VST. Мультитрек предоставлю.

Важно: не ищу супер-звукаря с "золотыми ушами", хочется просто качественное и аккуратное сведение, без фанатизма. Бюджет ограничен, но сделаю всё, чтобы тебе было удобно работать: всё подготовлю, расскажу структуру, дам референсы.

Напиши, если готов взяться — обсудим детали.

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