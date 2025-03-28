Нужен человек для финального сведения и мастеринга трека. Всё почти готово — вокал записан в студии, но его нужно обработать и подровнять (возможно, порезать). Гитара будет переписана (вживую, без склеек), бас и ударные — через VST. Мультитрек предоставлю.

Важно: не ищу супер-звукаря с "золотыми ушами", хочется просто качественное и аккуратное сведение, без фанатизма. Бюджет ограничен, но сделаю всё, чтобы тебе было удобно работать: всё подготовлю, расскажу структуру, дам референсы.

Напиши, если готов взяться — обсудим детали.