Требуется создать мелодию для динамичной игры, которая будет разделена на раунды. Длительность каждого раунда варьируется от 20 секунд до 2 минут. Ожидается оригинальное и энергичное музыкальное оформление, соответствующее игровому процессу.
Сведение песни
Нужен человек для финального сведения и мастеринга трека. Всё почти готово — вокал записан в студии, но его нужно обработать и подровнять (возможно, порезать). Гитара будет переписана (вживую, без склеек), бас и ударные — через VST. Мультитрек предоставлю.
Важно: не ищу супер-звукаря с "золотыми ушами", хочется просто качественное и аккуратное сведение, без фанатизма. Бюджет ограничен, но сделаю всё, чтобы тебе было удобно работать: всё подготовлю, расскажу структуру, дам референсы.
Напиши, если готов взяться — обсудим детали.
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