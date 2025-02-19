Минус

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Открыт1 заявка40 просмотров

есть готовый бит с тегами нужно создать такой же минус

Монтаж видеороликовОзвучка видео
день назад
Елена
 
36 лет
8 месяцев в сервисе
Была
день назад

Заявки фрилансеров

Софи
 
16 лет
6 месяцев в сервисе
Была
7 часов назад
18 часов назад