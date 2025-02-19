Требуется создать Loops из 50 популярных англоязычных песен. Припевы должны быть обработаны для плавного перехода, длина каждого файла 15-20 секунд. Обязательно предоставить примеры работ.
Минус
есть готовый бит с тегами нужно создать такой же минус
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