Организация работы нескольких веб-серверов, создание хостинга сайтов рабочих, плюс для разработчиков. Подключение облачного сервиса. Установка и наладка мониторинга. Продумать и принять меры по защите серверов, в связи с участившимися атаками.
Оптимізація роботи сервера (налаштувати бекап, Nginx, PHP, MySql)
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Сервер на Hetzner із таким залізом:
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz (12 cores), Оперативна пам'ять 63795 MB
ISP Manager 6
Після переустановки ОС (до цього був CentOS 7 + MySQL 5) почалися проблеми в роботі БД:
- Проблеми з індексацією БД: або дуже довго індексується, або взагалі "лягає" сайт (помилка 503)
- Помилки при відновленні з бекапа (Lost connection to MySQL
- Загалом працює сайт повільніше, ніж до переустановки ОС
- Можливо, є ще інші помилки
Помилки під час виконання завдань Cron:
- PDOException: SQLSTATE[08S01]: Communication link failure: 1053 Server shutdown in progress
- PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away
Що потрібно зробити:
- Проаналізувати логи, навантаження, усунути вузькі місця та помилки у роботі сервера БД
- При необхідності - доналаштувати PHP, Nginx
- Опціонально: перевести сервер із MySQL 8.0.3 на MariaDb 10.6 (пишуть, що більш оптимізовано для Magento) - потрібно вирішити, чи це дійсно необхідно
- Налаштувати інкрементний бекап на Storage Box Hetzner
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