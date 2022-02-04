ПО для автомойки

Техническое задание по автоматизации amoCRM Списки областей и городов: Должны редактироваться администратором из файла. Последовательность городов, которые отражаются в списке выпадающем,редактируются. Добавление городов, районов и областей в этом списке. Соответствие городов к области редактируется. Список города первая строка всегда Поиск, “Нет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать 3 элемента 1) Дата база клиентов, которая сможет меняться в онлайн режиме с Приложения клиентов, пк администратора, и ИИ Её задача вести учёт всех клиентов, а так же вести график записей в онлайн режиме 2) ИИ который при поддержке наших камер будет считывать номера машин которые выезжают в наш бокс, а так же их марку, и вносить данные в дата-базу ( если это новый клиент, и сопоставлять с уже имеющимися если они есть в базе то просто отмечать) 3) Клиенское Приложения, в котором будут всё последние новости компании, Акции, специальные предложения, и карты лояльности (которые должна распознавать дата база), а так же возможность записи на мойку с выбором услуг что б в зависимость от услуг машина сама считала какое время понадобится на данный вид работ и предлагала клиенту свободные места под запись и если запись произошла то это отображалось у всех в онлайн режиме, так же возможность администратору вносить записи вручную, для каждого клиента Примечательно, что само Приложения должно быть исключительно на польском языке, а вот панель администратора и датабаза вполне может быть и на Русском/Польском
- Похожие заказы
- Базы данных2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо обзвонить холодную базу, в которой 1000 номеров. Предлагайте свои цены. Важно: от соискателя требуется чистый русский язык, пунктуальность и ответственность.Базы данных2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходима база контактов клиентов с данного сайта: 5av.com.uaФормат данных: ФИО+телефонДля начала нужно 500 клиентов, далее сможем обрабатывать 5000 клиентов в неделюБазы данных7 заявокЗакрыт2 года назад
Логика: Задаём заранее несколько профилей Парсер должен зайти в каждый из них и собрать тех на кого они подписаны Далее ходить по всем собранным профилям и собирать из них данные: число подписчиков, наличие ссылки в профиле, url. Данные ...Закрыт2 года назад
Техническое задание по автоматизации amoCRM Списки областей и городов: Должны редактироваться администратором из файла. Последовательность городов, которые отражаются в списке выпадающем,редактируются. Добавление городов, районов и областей в этом списке. Соответствие городов к области редактируется. Список города первая строка всегда Поиск, “Нет ...Закрыт2 года назад
есть файл csv, который автоматически создается при выгрузке данных (файл1.csv в аттаче) нужен обработчик, который будет автоматически приводить аналогичные файлы к следующему виду (файл2.xlsx)Базы данных1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно сделать задание и запустить его на моём пк чтобы всё работало на макОС(время до четверга) Вот пример такого задания: [url=https://github.com/nckcol/haskell-db-manager]https://github.com/nckcol/haskell-db-manager[/url]Базы данныхнет заявокЗакрыт2 года назад
В рамках учебной работы необходимо проработать следующую тему: "Использование математических методов для прогнозирования отказов станков с ЧПУ". 1. Найти и изучить теоретическую часть по теме «Использование математических методов для прогнозирования отказов станков с ЧПУ» 2. Составить список ...Базы данныхнет заявокЗакрыт2 года назад
ak-autoglass.ruСамописный сайт на php +mysqlКод содержится так же в репозитории битбакет , где можно с ним ознакомитьсяНа главной странице находится каталог с возможностью поиска автомобильных стёкол по марке , модели , году выпуска и модификации ...Закрыт2 года назад