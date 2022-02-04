ПО для автомойки

Нужно написать 3 элемента 1) Дата база клиентов, которая сможет меняться в онлайн режиме с Приложения клиентов, пк администратора, и ИИ Её задача вести учёт всех клиентов, а так же вести график записей в онлайн режиме 2) ИИ который при поддержке наших камер будет считывать номера машин которые выезжают в наш бокс, а так же их марку, и вносить данные в дата-базу ( если это новый клиент, и сопоставлять с уже имеющимися если они есть в базе то просто отмечать) 3) Клиенское Приложения, в котором будут всё последние новости компании, Акции, специальные предложения, и карты лояльности (которые должна распознавать дата база), а так же возможность записи на мойку с выбором услуг что б в зависимость от услуг машина сама считала какое время понадобится на данный вид работ и предлагала клиенту свободные места под запись и если запись произошла то это отображалось у всех в онлайн режиме, так же возможность администратору вносить записи вручную, для каждого клиента Примечательно, что само Приложения должно быть исключительно на польском языке, а вот панель администратора и датабаза вполне может быть и на Русском/Польском