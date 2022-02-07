Сформировать json файл

$100
Базы данныхЗакрыт6 заявок587 просмотров
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Есть разработанный телеграмм бот - каталог автомобилей, нужно из MySQL для обмена данными с маркетплейсом по продаже автомобилей сделать json файл по образцу этого маркетплейса. Для начала нужно сформировать тестовый файл с 1-2 авто по формату

2 года назад
Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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