TCP сервер

Логика: Задаём заранее несколько профилей Парсер должен зайти в каждый из них и собрать тех на кого они подписаны Далее ходить по всем собранным профилям и собирать из них данные: число подписчиков, наличие ссылки в профиле, url. Данные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Сразу небольшое уточнение для полного понимания реального положения вещей.
Собственно я не являюсь заказчиком в прямом понимании. Также работаю на удаленке, с постоянным
заказчиком по разным проектам. Ищу программиста для реализации проектов по ТЗ заказчика.
С заказчиком работаю с 2017 года. Все надежно и честно. Периодически встречаюсь с заказчиком очно.
Речь идет не о одиночном проекте, а о постоянном сотрудничестве и это важно. Мне необходимо именно постоянное сотрудничество. Это таки важно.
Все проекты, как минимум, пока, связаны с приемом и обменом данными с удаленными TCP клиентами.
Периодически в проектах необходимо использование баз данных. Не критично именно каких. Можно от самых простых как SQLite ну и далее по мере необходимости.
Писать здесь техническое задание это слишком длинно, поэтому пока ограничимся написанным минимумом.
Если готовы со мной пообщаться более предметно напишите мне на lk.water.ddns собака gmail.com
удобный для вас способ связи. И лучше, если это будет голосовое общение, так как писать сотни строк для описания задачи это длинно и утомительно.
Извините за краткость. Но суть вопроса надеюсь понятна и так.
- Похожие заказы
- Базы данных1 заявкаЗакрыт2 года назад
Техническое задание по автоматизации amoCRM Списки областей и городов: Должны редактироваться администратором из файла. Последовательность городов, которые отражаются в списке выпадающем,редактируются. Добавление городов, районов и областей в этом списке. Соответствие городов к области редактируется. Список города первая строка всегда Поиск, “Нет ...Закрыт2 года назад
есть файл csv, который автоматически создается при выгрузке данных (файл1.csv в аттаче) нужен обработчик, который будет автоматически приводить аналогичные файлы к следующему виду (файл2.xlsx)Базы данных1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно сделать задание и запустить его на моём пк чтобы всё работало на макОС(время до четверга) Вот пример такого задания: [url=https://github.com/nckcol/haskell-db-manager]https://github.com/nckcol/haskell-db-manager[/url]Закрыт2 года назад
В рамках учебной работы необходимо проработать следующую тему: "Использование математических методов для прогнозирования отказов станков с ЧПУ". 1. Найти и изучить теоретическую часть по теме «Использование математических методов для прогнозирования отказов станков с ЧПУ» 2. Составить список ...Закрыт2 года назад
ak-autoglass.ruСамописный сайт на php +mysqlКод содержится так же в репозитории битбакет , где можно с ним ознакомитьсяНа главной странице находится каталог с возможностью поиска автомобильных стёкол по марке , модели , году выпуска и модификации ...Закрыт2 года назад
Необходима разработка базы данных MS Access(либо Ваше предложение), для ведения клиентской базы компании. Необходимо создать следующую структуру: 1) добавление и редактирование нового клиента 2) добавление и редактирование установленного оборудования у Клиента(название, уникальный номер, дата установки или отключения, и ...Базы данных1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо настроить выгрузку и визуализацию из кабинета wildberries. Подробности обсудимЗакрыт2 года назад
Нужен человек, который умеет писать сценарии в Elma 365 и в целом умеет создавать бизнес процессы через нотации.Компания ищет исполнителя для создание БП в системе ELMA 365, необходимые компетенции Участие в формировании ТЗ, Консультации заказчика (сотрудники), ...Закрыт2 года назад
Добрый вечер, Необходимо сделать обработчик данных по следующему принципу: Сайт woocomerce, его нужно наполнить 6тыс товаров и потом обновлять цену и доступность новых и имеющихся товаров. Есть отдельная база mysql в которой у этих товаров меняется цена и ...Базы данных2 заявкиЗакрыт2 года назад