TCP сервер

Добрый день.

Сразу небольшое уточнение для полного понимания реального положения вещей.

Собственно я не являюсь заказчиком в прямом понимании. Также работаю на удаленке, с постоянным

заказчиком по разным проектам. Ищу программиста для реализации проектов по ТЗ заказчика.

С заказчиком работаю с 2017 года. Все надежно и честно. Периодически встречаюсь с заказчиком очно.

Речь идет не о одиночном проекте, а о постоянном сотрудничестве и это важно. Мне необходимо именно постоянное сотрудничество. Это таки важно.

Все проекты, как минимум, пока, связаны с приемом и обменом данными с удаленными TCP клиентами.

Периодически в проектах необходимо использование баз данных. Не критично именно каких. Можно от самых простых как SQLite ну и далее по мере необходимости.

Писать здесь техническое задание это слишком длинно, поэтому пока ограничимся написанным минимумом.

Если готовы со мной пообщаться более предметно напишите мне на lk.water.ddns собака gmail.com

удобный для вас способ связи. И лучше, если это будет голосовое общение, так как писать сотни строк для описания задачи это длинно и утомительно.

Извините за краткость. Но суть вопроса надеюсь понятна и так.