Создание виджета для объединения дублей в амо срм.

Виджет ищет дубли в контактах, компаниях и сделках.

Ищет дубли в областях списков контактов, компаний и сделок. Позволяет искать по телефону, почте и кастомным полям следующих типов:

текст, число, список, дата, ссылка, текстовая область, короткий адрес, день рождения, дата и время.

Позволяет объединять найденные дубли вручную и автоматически.

Работает с большими базами контактов.

Работает в карточках контакта, компании и сделки. Позволяет искать по названию, телефону, почте и кастомным полям следующих типов:

текст, ссылка, текстовая область, короткий адрес.

Функционал контроля дублей в карточках не позволяет сохранить контакт или компанию, если есть дубль. Проверяет по телефону и почте.