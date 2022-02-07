Знание, mysql,json,snmp,bash можно python

Техническое задание по автоматизации amoCRM Списки областей и городов: Должны редактироваться администратором из файла. Последовательность городов, которые отражаются в списке выпадающем,редактируются. Добавление городов, районов и областей в этом списке. Соответствие городов к области редактируется. Список города первая строка всегда Поиск, “Нет ...
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Требуется человек для написания скрипта заполняющего базу данных MySQL значениями полученными по SNMP от оборудования по списку хранящемуся в JSON. Скрипт может быть написан на bash или python. Пишите пож сразу ваш телеграм
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