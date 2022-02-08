Перенести данные из базы ЗУП КОРП в базу обычную ЗУП

Сделать 1 задание на выбор из прикреплённого файла. (Добавить процедуру к уже готовой программе)
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Необходимо перенести данных из базы ЗУП КОРП в базу обычную ЗУП. При самостоятельной попытке выдает такую ошибку.
Необходимо перенести данные по перс учету, расчету заработной платы и исчисления необходимых налогов и взносов. Большинством доп функций КОРП не пользовались
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