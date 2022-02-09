Ищу бека! Телеграмм Рассылка, Парсинг (разработка целого сервиса)

Нужно будет разработать API для сервиса Рассылки и Парсинга телеграмм чатов

Дизайн и Фрон по сути уже готов

Проект довольно большой то и ищу человека на долгое сотрудничество также могу предложить процент от заработка с продукта

Оставляйте свой телеграмм для связи

Проверка на бота)) 2+2*2=