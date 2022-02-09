Заполнить Word шаблон из таблицы online Google Excel

Базы данныхЗакрыт3 заявки594 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно для автоматичкского заполнения ярлыка для отпарвления на почту.

2 года назад
guest_16444061011771
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Перенести данные из базы ЗУП КОРП в базу обычную ЗУП

    Необходимо перенести данных из базы ЗУП КОРП в базу обычную ЗУП. При самостоятельной попытке выдает такую ошибку. http://joxi.ru/KAxWW5qhVKvGQ2 Необходимо перенести данные по перс учету, расчету заработной платы и исчисления необходимых налогов и взносов. Большинством доп ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • 1 Задача на Pascal

    Сделать 1 задание на выбор из прикреплённого файла. (Добавить процедуру к уже готовой программе)

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить автопостинг в Tlgm канал из базы сайта

    Настроить автопостинг в Tlgm канал из базы сайта mysql Задача: - есть база сайта на mysql - при появлении новых зпаисей в определенных полях организовать автопостинг (возможно через бота) в указанный телеграмм канал

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Автоматизация Амо срм

    Добавить районы больших городов и соответствие города если имеется, визуализация иерархией с отступами, как на скриншоте. Аналог работы яндекс: Нам позвонили и определялась область . Санкт-Петербург Ленинградская область . Диспетчер пользуется быстропоиском и вбивает ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание виджета для объединения дублей в амо срм.

    Виджет ищет дубли в контактах, компаниях и сделках. Ищет дубли в областях списков контактов, компаний и сделок. Позволяет искать по телефону, почте и кастомным полям следующих типов: текст, число, список, дата, ссылка, текстовая область, короткий ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать систему для заполнения базы данных

    Есть база MySQL в которой загружены данные о покерных турнирах. Загрузка происходила посредством API: [url=https://www.sharkscope.com/#SharkScope-API.html]https://www.sharkscope.com/#SharkScope-API.html[/url] на python скриптах Задачи: [list=1][*]Переписать загрузку данных по указанному API (Скрипты могут быть предоставлены) [*]Написать интерфейс управления загрузкой [/list] Интерфейс отображения данных реализован на php Ищется ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Знание, mysql,json,snmp,bash можно python

    $120

    Требуется человек для написания скрипта заполняющего базу данных MySQL значениями полученными по SNMP от оборудования по списку хранящемуся в JSON. Скрипт может быть написан на bash или python. Пишите пож сразу ваш телеграм

    PythonMySQL
    Базы данных16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сформировать json файл

    $100

    Есть разработанный телеграмм бот - каталог автомобилей, нужно из MySQL для обмена данными с маркетплейсом по продаже автомобилей сделать json файл по образцу этого маркетплейса. Для начала нужно сформировать тестовый файл с 1-2 авто по формату

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    2 года назад