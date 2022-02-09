Перенести информацию с блокчейна

Задача интегрировать в мой сайт колонку в которой будет собираться информация о транзакциях с bsc блокчейна.

Ссылка где это уже реализовано https://biswap.cryptotool.info/latest-mint (не работает с хрома).

Единственное отличние - сайт который сбросил выше берет информацию с bscscan, а нужно напрямую с рпц серверов блокчейна чтобы не было задержки .Информация в колонке с play 2 earn игры biswap (номер игрока, уровень, кошелек и время).