Перенести информацию с блокчейна

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Задача интегрировать в мой сайт колонку в которой будет собираться информация о транзакциях с bsc блокчейна.

Ссылка где это уже реализовано https://biswap.cryptotool.info/latest-mint (не работает с хрома).

Единственное отличние - сайт который сбросил выше берет информацию с bscscan, а нужно напрямую с рпц серверов блокчейна чтобы не было задержки .Информация в колонке с play 2 earn игры biswap (номер игрока, уровень, кошелек и время).

2 года назад
guest_16025028059372
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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