Программа для работы менеджера с турагентствами.

Есть список турагентств.Нужно сделать программу для работы моих менеджеров с этими турагентсвами.Загрузить этот список в программу,иметь возможность редактировать карточки данных турагентства,добавлять новые и удалять не существующие,менять статус работы с ними,форма регистрации менеджеров и их личные кабинеты в которых будут отражаться турагентсва с которыми работают менеджеры.Разместить программу на сервере.