Інформація
Доброго дня, мене звати Софія.
У фрілансі я вже 5 років.
Мої навики:
СЕО
Копірайт
Рерайт
Редактура тексту
Переклад
Вірші, тексти, проза
Також: послуги таро, Презентації, озвучка (диктор), сценарії.
Знання мов:
Англ Б2
Укр - носій
Рус - носій
Ісп - А1
Попередня ціна за 1 стр А4 - від 40 до 100 грн (Складність завдання)
(Текст - Стаття на 10 сторінок коштує 400 грн)
Готова працювати вже зараз.
Працюю по передоплаті на карту Віза
Пишіть мені у телеграмм - домовимось.
@Sofiia11 або 0988150888
Портфолио
- Переклад книги з рус на англ (відривок)нет просмотров
Продажи и лиды
нет отзывов
$35/час
от $35от 3 дней
#59
Сценарии
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$15/час
от $15от 10 дней
#163
Уроки и Репетиторство
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$15/час
от $5от 1 дня
#227
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$15/час
от $5от 1 дня
#230
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$15/час
от $10от 1 дня
#395
Озвучивание
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#481
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$20/час
от $20от 2 дней
#484
Презентации
нет отзывов
$15/час
от $15от 2 дней
#720
Продающие тексты
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#859
Транскрибация
нет отзывов
$30/час
от $30от 1 дня
#1368
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$20/час
от $15от 1 дня
#1720
Копирайтинг
нет отзывов
$15/час
от $10от 1 дня
#5116