Інформація

Доброго дня, мене звати Софія.

У фрілансі я вже 5 років.

Мої навики:

СЕО

Копірайт

Рерайт

Редактура тексту

Переклад

Вірші, тексти, проза

Також: послуги таро, Презентації, озвучка (диктор), сценарії.

Знання мов:

Англ Б2

Укр - носій

Рус - носій

Ісп - А1

Попередня ціна за 1 стр А4 - від 40 до 100 грн (Складність завдання)

(Текст - Стаття на 10 сторінок коштує 400 грн)

Готова працювати вже зараз.

Працюю по передоплаті на карту Віза

Пишіть мені у телеграмм - домовимось.

@Sofiia11 або 0988150888