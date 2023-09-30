Рерайт текстов на итальянском языке

Требуется копирайтер для переформулировки текста о луне в научном стиле. Нашей целью является создание более точного описания естественного спутника Земли с использованием научной терминологии и структуры. Идеальный кандидат должен обладать хорошим пониманием астрономии и ...
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Рерайт новостных текстов на итальянском языке - 128963 символов без пробелов
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