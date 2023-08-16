SEO оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки13 просмотров
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Здравствуйте, есть старый сайт lavkaroz.ru , сделан новый сайт new.lavkaroz.ru с новым дизайном и новой структурой, необходим переезд и оптимизация с минимальными потерями. Товары на новом сайте созданы и отличаются от старого.

4 месяца назад
guest_1692606111858
Россия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад