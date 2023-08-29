Переработка каталога продукции для компании Tasnim

Задача Написать 2-3 отвыва. Один опубликованный отзыв 50р. ни каких денег, карт и остальной разводняк от вас не нужно) 5-10мин Вашего времени! Текста предоставляем, сочинять не нужно) Отзывов полно, так что пишите, всем работы ...
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Мы ищем опытного и креативного копирайтера, который поможет нам обновить и улучшить текстовое описание продукции нашей компании Tasnim. Наша компания специализируется на предоставлении качественных товаров в сфере пищевых добавок и косметики.
Цель проекта: Пересмотреть и переделать текстовое описание продукции в каталоге компании Tasnim https://www.figma.com/file/UDC6y6CSx8dnd9saG07Krd/Tasnim-Katalog-2023-RU?type=design&node-id=84-0&mode=design чтобы сделать его более привлекательным, информативным и убедительным для наших потенциальных клиентов.
Задачи:
Проанализировать текущее текстовое описание продукции на сайте tasnim.ru и tasnim.eu.
Переписать описания продукции, улучшив их структуру, четкость и привлекательность.
Продумать уникальные заголовки и подзаголовки для каждого продукта.
Внести ключевые характеристики, преимущества и особенности продукции.
Подчеркнуть ценности и пользу, которые клиент получает, приобретая нашу продукцию.
Соблюдать стиль и тон, соответствующие имиджу компании.
Требования:
Опыт работы в области копирайтинга и создания коммерческих текстов.
Креативное мышление и способность преобразовать технические детали в увлекательный контент.
Знание основ SEO оптимизации (желательно).
Грамотное владение русским языком.
Способность соблюдать дедлайны.
Примечание: Пожалуйста, пришлите нам примеры работ, чтобы мы могли оценить ваш стиль и подход к копирайтингу. Также предоставьте предложение о стоимости вашей работы и ожидаемые сроки выполнения проекта.
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