Переработка каталога продукции для компании Tasnim

КопирайтингЗакрыт6 заявок91 просмотр
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Мы ищем опытного и креативного копирайтера, который поможет нам обновить и улучшить текстовое описание продукции нашей компании Tasnim. Наша компания специализируется на предоставлении качественных товаров в сфере пищевых добавок и косметики.

Цель проекта: Пересмотреть и переделать текстовое описание продукции в каталоге компании Tasnim https://www.figma.com/file/UDC6y6CSx8dnd9saG07Krd/Tasnim-Katalog-2023-RU?type=design&node-id=84-0&mode=design чтобы сделать его более привлекательным, информативным и убедительным для наших потенциальных клиентов.

Задачи:

  1. Проанализировать текущее текстовое описание продукции на сайте tasnim.ru и tasnim.eu.

  2. Переписать описания продукции, улучшив их структуру, четкость и привлекательность.

  3. Продумать уникальные заголовки и подзаголовки для каждого продукта.

  4. Внести ключевые характеристики, преимущества и особенности продукции.

  5. Подчеркнуть ценности и пользу, которые клиент получает, приобретая нашу продукцию.

  6. Соблюдать стиль и тон, соответствующие имиджу компании.

Требования:

  1. Опыт работы в области копирайтинга и создания коммерческих текстов.

  2. Креативное мышление и способность преобразовать технические детали в увлекательный контент.

  3. Знание основ SEO оптимизации (желательно).

  4. Грамотное владение русским языком.

  5. Способность соблюдать дедлайны.

Примечание: Пожалуйста, пришлите нам примеры работ, чтобы мы могли оценить ваш стиль и подход к копирайтингу. Также предоставьте предложение о стоимости вашей работы и ожидаемые сроки выполнения проекта.

4 месяца назад
Adam_Tcak
Адам Цак 
33 годаГермания
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
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