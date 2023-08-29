Переработка каталога продукции для компании Tasnim

Мы ищем опытного и креативного копирайтера, который поможет нам обновить и улучшить текстовое описание продукции нашей компании Tasnim. Наша компания специализируется на предоставлении качественных товаров в сфере пищевых добавок и косметики.

Цель проекта: Пересмотреть и переделать текстовое описание продукции в каталоге компании Tasnim https://www.figma.com/file/UDC6y6CSx8dnd9saG07Krd/Tasnim-Katalog-2023-RU?type=design&node-id=84-0&mode=design чтобы сделать его более привлекательным, информативным и убедительным для наших потенциальных клиентов.

Задачи:

Проанализировать текущее текстовое описание продукции на сайте tasnim.ru и tasnim.eu. Переписать описания продукции, улучшив их структуру, четкость и привлекательность. Продумать уникальные заголовки и подзаголовки для каждого продукта. Внести ключевые характеристики, преимущества и особенности продукции. Подчеркнуть ценности и пользу, которые клиент получает, приобретая нашу продукцию. Соблюдать стиль и тон, соответствующие имиджу компании.

Требования:

Опыт работы в области копирайтинга и создания коммерческих текстов. Креативное мышление и способность преобразовать технические детали в увлекательный контент. Знание основ SEO оптимизации (желательно). Грамотное владение русским языком. Способность соблюдать дедлайны.

Примечание: Пожалуйста, пришлите нам примеры работ, чтобы мы могли оценить ваш стиль и подход к копирайтингу. Также предоставьте предложение о стоимости вашей работы и ожидаемые сроки выполнения проекта.