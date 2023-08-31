Задача Написать 2-3 отвыва. Один опубликованный отзыв 50р. ни каких денег, карт и остальной разводняк от вас не нужно) 5-10мин Вашего времени! Текста предоставляем, сочинять не нужно) Отзывов полно, так что пишите, всем работы ...
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Компания "Limerence" набирает сотрудников в должность чат менеджер для онлайн ведения клиентов в чате.
НИКАКИХ ЗВОНКОВ!!!
Наша компания может гарантировать вам высокую зарплату и своевременные выплаты без задержек.
Мы ищем именно тебя, если ты:
- ответственный
- уверенный пользователь ПК
-качественный доступ к сети Интернет; -креативность;
-высокие амбиции и активная жизненная позиция.
- умение понимать потребности клиента
- целенаправленность и нацеленность на результат
Какие условия мы готовы предложить тебе?
- работу в режиме Home Office
- Есть возможность выбора графика
- ЗП от 1000$
- опыт работы не обязателен
Какие обязанности будут у тебя?
- быстрое реагирование на входящие запросы
- грамотная коммуникация с клиентами
Заинтересован в нашей вакансии и отвечаешь требованиям? Ждем твоего ответа В telegram:
P.S. Пишите с какой вы страны )
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