Чат менеджер

$40000
КопирайтингЗакрыт9 заявок105 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компания "Limerence" набирает сотрудников в должность чат менеджер для онлайн ведения клиентов в чате.

НИКАКИХ ЗВОНКОВ!!!

Наша компания может гарантировать вам высокую зарплату и своевременные выплаты без задержек.

Мы ищем именно тебя, если ты:

- ответственный

- уверенный пользователь ПК

-качественный доступ к сети Интернет; -креативность;

-высокие амбиции и активная жизненная позиция.

- умение понимать потребности клиента

- целенаправленность и нацеленность на результат

Какие условия мы готовы предложить тебе?

- работу в режиме Home Office

- Есть возможность выбора графика

- ЗП от 1000$

- опыт работы не обязателен

Какие обязанности будут у тебя?

- быстрое реагирование на входящие запросы

- грамотная коммуникация с клиентами

Заинтересован в нашей вакансии и отвечаешь требованиям? Ждем твоего ответа В telegram:

https://t.me/sonyaanm

P.S. Пишите с какой вы страны )

4 месяца назад
Sonya222
Соня 
26 летУкраина
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Написать отзывы на Яндекс

    $1

    Задача Написать 2-3 отвыва. Один опубликованный отзыв 50р. ни каких денег, карт и остальной разводняк от вас не нужно) 5-10мин Вашего времени! Текста предоставляем, сочинять не нужно) Отзывов полно, так что пишите, всем работы ...

    Копирайтинг112 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Прототипировщик

    Ищем прототипировщика для создания прототипа сайта Требования: - Понимание как вытянуть и обыграть смысл текста с наших набросков - Грамотное написание текстов - Понимание приоритета расстановки секций сайта - Понимать как управлять вниманием посетителя сайта

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Тексти до сайту

    $10

    Тексти до сайту - написати унікальні тексти Інформація надається 2 сторінки на сайті Тематика: продаж котеджів

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Написати відгук на англійській мові

    $1

    Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Написать книгу 30 000 слов на тему Родительство

    Нужно написать книгу, на тему "родительства", подробности получите только после общения. Пожалуйста, чтоб рассмотрели вашу кандидатуру, приложите примеры ваших работы - книги которые вы уже писали. Укажите, какую сумму вы хотите за эту работу.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад