Есть сайт с рассказами. Нужна его локальная копия сайта. Дизайн и оформление как на сайте с функционалом. Платформа: локально на windows, по рекомендации специалиста. Функционал сайта: Синхронизация (парсинг, админки сайта ...
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Требуется сделать качественный
сайт на wix с хорошей сео оптимизацией
Около 15 похожих страниц
Дизайн один из готовых шаблонов
Более точное тех задание смогу предоставить
в личной переписке
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