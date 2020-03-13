Подключить почту к сайту

Всем привет. Есть чистый VPS с установленным LAMP. Необходимо: 1. Создать пользователя MySQL + БД. 2. Настроить MySQL на работу с InnoDB таблицами. 3. Установить PhpMyAdmin с ограничением доступа по IP через .htaccess 4. Установить PHP5.6 и PHP7.3 (оставить активной ...
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Мне требуется специалист для настройки почты на сервере. Чтобы при регистрации приходило сообщение пользователю от no-reply@МОЙ ДОМЕН.com сайт на сервере digital ocean стоит
поставить сайт на другие днс (в т.ч. яндекса - не предлагать)
Надо настроить это либо через какой-нибудь сервис, либо через сервер сайта
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