Подключить почту к сайту

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок294 просмотра
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Мне требуется специалист для настройки почты на сервере. Чтобы при регистрации приходило сообщение пользователю от no-reply@МОЙ ДОМЕН.com сайт на сервере digital ocean стоит

поставить сайт на другие днс (в т.ч. яндекса - не предлагать)

Надо настроить это либо через какой-нибудь сервис, либо через сервер сайта

4 года назад
denvf
Денис 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад