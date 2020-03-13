Подключить почту к сайту

Мне требуется специалист для настройки почты на сервере. Чтобы при регистрации приходило сообщение пользователю от no-reply@МОЙ ДОМЕН.com сайт на сервере digital ocean стоит

поставить сайт на другие днс (в т.ч. яндекса - не предлагать)

Надо настроить это либо через какой-нибудь сервис, либо через сервер сайта