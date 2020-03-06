Написать инструкцию как поднять VPN (ipsec) на VPS

Доброго дня, есть потребность использовать ВПН поднятый на арендованном сервере VPS

К ВПН будут подключаться, ноутбуки (macOS Win), смартфоны (ios android) и возможно ТВ

Требуется, выбрать наиболее защищенный протокол, с которым мобильные телефоны смогут работать "из коробки" без установки дополнительного софта

VPS будет на линуксе

Записать видео или подробную текстовую инструкцию по настройке ВПН сервера, создания ключей сертификатов и прочего. Возможно ответить на какие-то вопросы по ходу установки.

П,С, вариант "давайьте я вам все сам настрою" не подходит по ряду причин

П.П.С. Если сработаемся, будут еще интересные задачи примерно такого же плана и сложнее