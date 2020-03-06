1c 7.7 Настройка Сканера USB и визвать ОбработкаВнешнегоСобытия

У нас есть 5 доменов, на каждый наш домен, нужно получить корпоративную почту западного сервиса MX почтовых сервисов, которые интересу.т, и какие домены должны иметь наши домены: *outlook.com *googlemail.com *iphmx.com *pphosted.com *messagelabs.com В результате работы должен быть доступ к почте (логин, пароль) и ...