Консультация, платно

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки266 просмотров
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Нужна консультация. Есть 3 здания все в локалке. Нужно управление всей сетью из одно здания. В каждое здание заведен свой канал интернета. Что подойдет в моем случае. Поставить сервер и поднять на нем...

4 года назад
Rfd39
Олег 
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад