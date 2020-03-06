Консультация, платно

Нужна консультация. Есть 3 здания все в локалке. Нужно управление всей сетью из одно здания. В каждое здание заведен свой канал интернета. Что подойдет в моем случае. Поставить сервер и поднять на нем домен?
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Нужна консультация. Есть 3 здания все в локалке. Нужно управление всей сетью из одно здания. В каждое здание заведен свой канал интернета. Что подойдет в моем случае. Поставить сервер и поднять на нем...
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