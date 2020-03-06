Сервер для раздачи файлов со стабильной скоростью загрузки

У нас имеется сервер под управлением Debian 9, с конфигурацией Intel® Core™ i7-4770, 32 GB DDR3, дисками SATA, канал 1 Gbit/s. Хостинг FastVPS.

Проблема: Файлы с данного сервера скачивает порядка 100000 человек ежедневно, файлы размерами от 10 MB до 3-4 GB, в итоге большая часть пользователей нормально скачать файлы не могут канал забит под ноль.

Задача:

1. Проконсультировать как поступить в этой ситуации. Рассматриваем переезда на другой хостинг с увеличенным каналом, с условием хорошей скорости загрузки для максимально большого числа стран, с ценой до 150$ в месяц.

2. В случае переезда, перенести 3-5 TB файлов.

3. Администрирование сервера для стабильной работы.

От вас цена на работы настройки стабильности работы сервера и уверенность в хорошей скорости загрузки файлов для всех пользователей сайта. Цены на администрирование в месяц.