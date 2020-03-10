Настройка почты postfix dkim

Системное администрированиеЗавершен5 заявок277 просмотров
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имеется сервер centos 8

установлен postfix

разобраться почему не отправляются письма с сайта

установить и настроить dkim (письма с сайта не должны попадать в спам)

4 года назад
andreybv
Андрей 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
14 часов назад
4 года назад
$25
1 день
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