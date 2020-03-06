Разработать API для смены IP на модемах

Модемы e3372 используются для прокси, модемы подключены к малине, что нужно сделать?

1. Настроить API для принудительной смена IP на модемах (в ответе или Ок, или код ошибки с расшифровкой)

2. Описать логику составления запроса для принудительной смены IP

3. Настроить API для поиска нужной подсети по запросу:

1. По запросу запускается алгоритм поиска нужной подсети (IP должен начинаться на 62.*), в ответе возвращать статус (Waiting, ОК, Error)

2. Как только подсеть найдена используем ее до принудительного запроса смены IP.

Пример описания работы API Airsocks: airsocks.in/ru/knowledge/...

Пример работы API FrigateProxy по запросу