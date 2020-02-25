Простой сайт-упаковка международного рекламного агентства с разделом о размещении оборудования в разных странах. Наша компания занимается мобильными прокси [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fdev.carrierproxy.com%2F]https://dev.carrierproxy.com/[/url]Для размещения оборудования в новой стране нужно найти русскоговорящего партнера, кто согласится разместить оборудование у себя дома за ...
- $40Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен балансеровщик трафика с возможностями(АПИ): Смена режима балансировки - leastconnect, roundrobin, hrd; Возможность подключения модуля мониторинга доступности backend’a; Возможность подключения модуля управления backend’ами. Требуется портируемое, масштабируемое решение. Разработка на питоне. Теги: proxy, ssh, opensource, 3gproxy, api, haproxy, traffice balancer, python P.S. В ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $100
Есть Raspberry pi4, к ней подключено 10 модемов e3372, модемы используются для прокси. Сейчас оборудование находится в Малайзии, в модемы вставлены активированные сим-карты, но выходит ошибка – нет сим-карты. Перед отправкой в Малайзию оборудование проверяли на ...Системное программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $80
Модемы e3372 используются для прокси, модемы подключены к малине, что нужно сделать? 1. Настроить API для принудительной смена IP на модемах (в ответе или Ок, или код ошибки с расшифровкой) 2. Описать логику составления запроса для принудительной ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Модемы e3372 используются для прокси, модемы подключены к малине, что нужно сделать? 1. Настроить API для принудительной смена IP на модемах (в ответе или Ок, или код ошибки с расшифровкой) 2. Описать логику составления запроса для принудительной ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Разработка "эталонной" прошивки со следующими требованиями: - прошивка модема (и его дальнейшее обновление) из под линукс - локальное подключение по ЮСБ; - возможность поднять socks5 прокси - в данный момент 3proxy; - работа adb/hlcli - нужно API для ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Протестировать модем e3372h под нагрузкой: 1.1 прошивка хайлинк + НАТ; 1.2 прошивка стик + НАТ; 1.3 прошивка хайлинк + сокс5; от этого сделать: * прошивку для модема с нашими требованиями; * возможность автоматизации прошивки + конфигурирование. Обязательно задокументировать тесты.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад