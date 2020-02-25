Есть Raspberry pi4, к ней подключено 10 модемов e3372, модемы используются для прокси. Сейчас оборудование находится в Малайзии, в модемы вставлены активированные сим-карты, но выходит ошибка – нет сим-карты. Перед отправкой в Малайзию оборудование проверяли на ...