Поднять прокси на модемах e3372 через малину

Есть Raspberry pi4, к ней подключено 10 модемов e3372, модемы используются для прокси. Сейчас оборудование находится в Малайзии, в модемы вставлены активированные сим-карты, но выходит ошибка – нет сим-карты.

Перед отправкой в Малайзию оборудование проверяли на российских сим, все было в порядке.

Необходимо удаленно, через малину, поднять 10 модемов.

Теги: proxy, ssh, linux, прошивка, adb, ip, port forwarding, curl

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