Внести правки на OpenCart 3.0.2.0.

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка206 просмотров
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Redhotdot.com.ua ищем программиста для работы с сайтом, в данный момент необходимо настроить опенкарт для правильного прописания URL-ов.

OpenCart
4 года назад
Rammstein20
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад