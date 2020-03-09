Эмейл-рассылка в Retailcrm

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки225 просмотров
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Настроить эмейл-рассылку в Retailcrm. Настроить несколько триггеров и 3 шаблона писем, которые отправлять из срмки.

https://help.retailcrm.ru/Developers/ChangeSet

4 года назад
guest_1583931464804
4 года в сервисе
Был
4 года назад