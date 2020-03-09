Эмейл-рассылка в Retailcrm

Нужен серверщик, который: 1. Установит скрипт на Go на наш сервер (физический) 2. Настроить деплой этого же скрипта из гитлаб по кнопке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настроить эмейл-рассылку в Retailcrm. Настроить несколько триггеров и 3 шаблона писем, которые отправлять из срмки.
- Похожие заказы
- Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Иногда требуется отражать ddoss атаки на сайт, необходимо сделать защиту, без клоудфаер и т.п., что бы не менять IP сервера.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго дня, есть потребность использовать ВПН поднятый на арендованном сервере VPS К ВПН будут подключаться, ноутбуки (macOS Win), смартфоны (ios android) и возможно ТВ Требуется, выбрать наиболее защищенный протокол, с которым мобильные телефоны смогут работать "из коробки" ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $80
Модемы e3372 используются для прокси, модемы подключены к малине, что нужно сделать? 1. Настроить API для принудительной смена IP на модемах (в ответе или Ок, или код ошибки с расшифровкой) 2. Описать логику составления запроса для принудительной ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад
имеется сервер centos 8 установлен postfix разобраться почему не отправляются письма с сайта установить и настроить dkim (письма с сайта не должны попадать в спам)Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Настройка Сканера USB и визвать ОбработкаВнешнегоСобытияЗакрыт4 года назад
У нас имеется сервер под управлением Debian 9, с конфигурацией Intel® Core™ i7-4770, 32 GB DDR3, дисками SATA, канал 1 Gbit/s. Хостинг FastVPS. Проблема: Файлы с данного сервера скачивает порядка 100000 человек ежедневно, файлы размерами от 10 MB до ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужна консультация. Есть 3 здания все в локалке. Нужно управление всей сетью из одно здания. В каждое здание заведен свой канал интернета. Что подойдет в моем случае. Поставить сервер и поднять на нем...Закрыт4 года назад
Нужна консультация. Есть 3 здания все в локалке. Нужно управление всей сетью из одно здания. В каждое здание заведен свой канал интернета. Что подойдет в моем случае. Поставить сервер и поднять на нем домен?Закрыт4 года назад
У нас есть 5 доменов, на каждый наш домен, нужно получить корпоративную почту западного сервиса MX почтовых сервисов, которые интересу.т, и какие домены должны иметь наши домены: *outlook.com *googlemail.com *iphmx.com *pphosted.com *messagelabs.com В результате работы должен быть доступ к почте (логин, пароль) и ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад