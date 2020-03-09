Установить Go скрипт на сервере

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки271 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен серверщик, который:

1. Установит скрипт на Go на наш сервер (физический)

2. Настроить деплой этого же скрипта из гитлаб по кнопке

4 года назад
shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)