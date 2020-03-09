Отразить Ddos атаку на сайт.

Доброго дня, есть потребность использовать ВПН поднятый на арендованном сервере VPS К ВПН будут подключаться, ноутбуки (macOS Win), смартфоны (ios android) и возможно ТВ Требуется, выбрать наиболее защищенный протокол, с которым мобильные телефоны смогут работать "из коробки" ...
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Иногда требуется отражать ddoss атаки на сайт, необходимо сделать защиту, без клоудфаер и т.п., что бы не менять IP сервера.
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