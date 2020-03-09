Перенести сайт на Drupal другой хостинг

Системное администрированиеЗакрыт10 заявок843 просмотра
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Нужно перенести сайт на друпал с одного хостинга на другой

На первом хостинге сайт работает прекрасно. При переносе на другой выдает ошибку 500

Нужен человек который знает что такое drupal  и что такое php и почему выдает ошибку.

Все что уже испробовали, переписка с провайдером и т д  напишу в личку

спасибо

Drupal
4 года назад
web-pilotazh
Ольга 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад