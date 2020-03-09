Перенести сайт на Drupal другой хостинг

Нужно перенести сайт на друпал с одного хостинга на другой

На первом хостинге сайт работает прекрасно. При переносе на другой выдает ошибку 500

Нужен человек который знает что такое drupal и что такое php и почему выдает ошибку.

Все что уже испробовали, переписка с провайдером и т д напишу в личку

спасибо