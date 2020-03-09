Перенести сайт на Drupal другой хостинг

Необходимо настроить linux vps что бы был gui и была возможность удаленно к нему конектится.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести сайт на друпал с одного хостинга на другой
На первом хостинге сайт работает прекрасно. При переносе на другой выдает ошибку 500
Нужен человек который знает что такое drupal и что такое php и почему выдает ошибку.
Все что уже испробовали, переписка с провайдером и т д напишу в личку
спасибо
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